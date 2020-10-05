برتوكول تعاون لتدريب خريجي التعليم الفني ببني سويف في "حديد المصريين"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مراسم توقيع برتوكول تعاون مع مجموعة شركات حديد المصريين، اليوم، لتدريب حديثي التخرج من الحاصلين على الدبلومات الفنية، بمجالات صناعة الحديد والصلب، بهدف إشراكهم في العملية الإنتاجية بالمنظومة، وإتاحة فرص عمل للمتميزين.

وقع البرتوكول من المحافظة اللواء هشام شادي ـالسكرتير العام، ومن المجموعة اللواء أ.ح مهندس هشام الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ويشمل البرنامج التدريبي مجالات الصيانة الميكانيكية لمصنع الصهر، والصيانة الميكانيكية لخطوط الدرفلة، والصيانة الكهربائية لمصنع الصهر، والصيانة الكهربائية لمصنع الدرفلة، وإنتاج الصلب، وإنتاج حديد التسليح.

وأعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تقديره للمشاركة الفاعلة لمجموعة حديد المصريين في دعم جهود وخطة المحافظة في مجال توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ودعم خطة ومبادرة المحافظة في مجال تكثيف برامج التدريب المهني وتوفير يد عاملة مدربة وربط الخريجين بسوق العمل والتشجيع على العمل الحر وبالقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة التي من أهم محاورها مواجهة القضايا المجتمعية، وتوفير الحلول والبدائل التي تتسم بالاستدامة.

وأكد "أحمد أبوهشيمة " مالك مجموعة حديد المصريين، أن المجموعة تحرص على المشاركة المجتمعية الإيجابية، التي تواكب خطط الدولة وتدفع بها، مشيرا إلى أن محافظة بني سويف لديها خطة ومبادرة واضحة في مجال التدريب المهني، بما يساهم في تلاقي الرؤى والأهداف، وتحقيق أول خطوة عملية في هذا الشأن وهي توقيع البرتوكول الذي يُعد خطوة هامة في مجال التعاون بين المجموعة والمحافظة.