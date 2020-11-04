تجدد الجدل حول علاقة "حليم وسعاد حسني" بعد إعادة نشر عقد زواج عرفي لهما

نشرت الفنانة الكويتية مي العيدان صورة ما زعمت أنه عقد زواج عرفي تم تحريره منذ 60 عام في 3 أبريل 1960 بين العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وسندريلا الشاشة سعاد حسني.

ويظهر في العقد أنه بين طرفين هما عبدالحليم علي شبانة، مقيم في القاهرة ومسلم الديانة ومصري الجنسية طرف أول، وبين السيدة سعاد محمد حسني البابا والمقيمة في القاهرة ومسلمة الديانة وسورية الجنسية كطرف تاني.

ويظهر البند الأول والثاني في العقد أنهما اتفقا على الزواج على كتاب الله وسنة رسوله، وطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي البند الأخير أقرا بأن الأبناء ثمرة هذا الزواج لهم كافة الحقوق والواجبات الشرعية.

وتوفيت سندريلا الشاشة سعاد حسني 21 يونيو 2001، وقالت جنجاه شقيقة سعاد حسني، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن سعاد بالفعل تزوجت من العندليب، ونحتفظ بقسيمة الزواج التي نشرتها في كتاب "سعاد واسرار الجريمة"، مضيفة: "لا ادري لماذا كل الجدل في هذا الموضوع حتي الان ومن يري انهم لم يتزوجوا براحتهم، نحن لم نحجر علي راي أحد".

وأضافت: نحن كأسرة سعاد حسني لم يشغلنا هذا الجدل الاثنان حاليا بين يدي الله ونحن كأسرتها قولنا الحقيقة بقسيمة الزواج".

وكشف الطبيب عصام حسني، الطبيب الخاص للفنانة الراحلة سعاد حسني، المتخصص في التخدير وعلاج الأورام، عن علمه بزواج سعاد حسني، من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وقال حسني خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامجه "آخر الأسبوع"، المُذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، إن الراحلة تزوجت من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ: "حكت لي العديد من الأشياء عن حياتها الخاصة، وأكدت لي خبر زواجها من العندليب، ووضحت لي سبب عدم إعلان الزواج".

بينما تحدث محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ،عن علاقتة بالراحلة سعاد حسني بعبدالحليم قائلًا إن هناك إثباتا سأطرحه قريبا في كل مكان وهو تسجيلات بصوت عبدالحليم حافظ يقول فيه إنه لم يتزوج سعاد حسني وكنت ساكت كل هذه المدة لأن الموضوع به خصوصية ولكن بعد أن ظهر عدد كبير في الإعلام يؤكدون زواجهما مثل الإعلامي مفيد فوزي، فهنا قررنا نحن عائلة وورثة عبد الحليم أن نظهر هذه التسجيلات، فالتسجيلات كانت على شريط كاسيت وسافرت اليونان أواخر العام الماضي لضبط الصوت وحتى لا يتم سرقتها أو تسريبها هنا قبل أن أجهزها.

ويواصل شبانة قائلا إن هذه التسجيلات يحكي فيها حليم علاقته بسعاد حسني ولماذا لم يتزوجها.