حنان ماضي: عبدالحليم حافظ كان أول من أحببت في الغناء العربي ولن يتكرر

تحدثت الفنانة حنان ماضي، عن لقائها الأول بالشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، موضحةً أنه كان خرج لتوه من السجن، وكان راغبًا في العودة إلى الحياة الفنية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "جالنا وكان مبسوط أوي بينا، وعملنا ليلة عشق وأيام الدنيا وحاجات كتيرة".

وتابعت: "كان شخصًا طيبًا جدًا، وكان يحكي عن قصصه، ويرتدي ملحفة دائمًا والتي كان ما يحصل عليها من أشخاص مهمين، مثل معمر القذافي".

وحول العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قالت: "عبدالحليم حافظ كان أول من أحببت في الغناء العربي"، وأبدعت "ماضي" في غناء "اللي انشغلت عليه"، و "كفاية نورك عليّ" للعندليب الأسمر، خلال الحلقة.

وواصلت: "لو كان عايش دلوقتي كان هيزعل من حال المزيكا ومش ممكن هيتكرر بأي حال من الأحوال".