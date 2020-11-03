لمواجهة كورونا.. "أوقاف دمياط" تعقم وتطهر المساجد

قررت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة، تعقيم وتطهير مساجد المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة، عامل مسجد عثمان أباظة بالكاشف الحديد التابع لإدارة أوقاف الزرقا لمخالفته التعليمات وتمكينه من دخول جنازة فى المسجد المذكور ظهر اليوم الثلاثاء للصلاة عليها وتم تحرير مذكرة لعرضها على الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

ونبه سلامة على كافة العاملين بأوقاف دمياط من الأئمة والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بالديوان العام وجميع الإدارات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي نبهت عليها وزارة الصحة حفاظا على حياة المواطنين وصحتهم كما نبه على مديري الإدارات، مشددا على ذلك كل في نطاق عمله.