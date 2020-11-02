وزيرة الصحة: حرارتي ارتفعت 3 أيام بسبب الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللقاح الذي حصلت على جرعتين منه تم تجربته في مصر والإمارات و5 دول أخرى على 45 ألف مبحوث.

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر: "شاركت بنفسي لسببين من أجل التضامن باعتباري إنسانة للإسراع بالكشف عن اللقاح الذي يمكن أن ينقذ البشرية ومن أجل إرسال رسالة طمأنة للمواطن أن الأبحاث الإكلينيكية شيء مهم حتى نستطيع إفادة البشرية".

وتابعت، أنها تعرضت لبعض الأعراض الجانبية في الجرعة الأولى وهي عبارة عن ارتفاع درجات الحرارة نحو 3 أيام وهذا الأمر كان متوقع ولكن ارتفعت الحرارة يوم واحد فقط مع تناول الجرعة الثانية ثم سافرت اليوم الثاني إلي إيطاليا، مشددة على أن هذه الأبحاث في مصر دون ظهور أي أعراض جانبية عليهم أو أي مبحوث في دولة أخرى.