مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق رأس غارب

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق رأس غارب، واستدعيت أكثر من سيارة إسعاف، ونقلت الجثث لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل كبير وربع نقل، بطريق رأس غارب، ودفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص، كانوا مستقلين سيارة ربع نقل، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت أجهزة البحر الأحمر، أغلقت عددا من الطرق، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، ما أعاق حركة السير على الطريق، وأعيد فتحها بعد الانتهاء من الإصلاحات.