اعرف لجنتك قبل انطلاق انتخابات المرحلة الثانية للنواب

تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، حيث تجرى الانتخابات في دوائر 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

كيف تعرف لجنتك الانتخابية المقررة للناخب لإدلاء صوته؟.. تجيب الوطن على هذا السؤال في السطور التالية..

يمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناتك، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظهر لك بعدها البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

للدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنــا.

ويعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلم"، العديد من البيانات وهي: المركز الانتخابي، والمحافظة، والمركز التابع له، ورقم اللجنة الفرعية، وعنوان اللجنة وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وتنطلق المرحلة الثانية للماراثون الانتخابي لمجلس النواب، بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر، حيث تجرى في دوائر 13محافظة: القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ودمياط والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وبالنسبة لتقسيم الدوائر بمحافظات المرحلة الثانية وعدد المقاعد المخصص لها، جاءت محافظة القاهرة بـ19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا، وفي محافظة بورسعيد دائرتين فردتين بعدد مقعد واحد لكل دائرة، وتضم محافظة الإسماعيلية 3 دوائر انتخابية فردية خصص لها 5 مقاعد، ودائرة واحدة بمحافظة السويس مخصص لها مقعدين، و6 دوائر انتخابية فردية في محافظة القليوبية خصص لها 16 مقعدا، و8 دوائر بمحافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدا، و10 دوائر بمحافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدا، ودائرتان بمحافظة دمياط خصص لها 4 مقاعد، و4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد، و7 دوائر بمحافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدا، و6 دوائر بمحافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدا، ودائرتين بمحافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين، ودائرتين بمحافظة جنوب سيناء مقسمة إلى مقعدين.