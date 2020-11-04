انتهاء تطوير مستشفى مصر للطيران وتطبيق نظام الميكنة

فى إطار سعى مستشفى مصر للطيران الدائم نحو تطوير الخدمات المقدمة لعملائها بما يواكب آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية فى المجال الطبى وإستكمالاً لمسيرة التطوير التى تشهدها وزارة الطيران المدنى فى كافة مجالاتها، أعلنت مستشفي مصر للطيران عن الإنتهاء من مراحل تطوير وتحديث في الخدمات التي تقدمها مستشفى مصر للطيران، وذلك بهدف تقديم خدمة طبية أكثر تميزاً لراحة المرضى من العاملين أو الزائرين.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الاداره أن مستشفي مصر للطيران تعمل دائماً علي تطوير الأداء فى كافة أنشطتها وبما يتناسب مع مكانتها العالمية فهي تزخر بإمكانيات وطاقات بشرية وأجهزة ومعدات حديثة تضاهى المستشفيات الكبرى.

وأضاف دكتور ايمن أننا نحرص إيضاً علي الإهتمام بالجانب الطبي من خلال التطوير الشامل لمستشفى مصر للطيران والتى تهدف جميعها الى تقديم خدمة طبية عالية لجميع العاملين بالشركة تم الانتهاء من تجهيز نظام الشباك الواحدلإنهاء معاناه المرضى داخل اسر العاملين، وجارى الانتهاء من تجهيز دورين اعلى مبنى العلاج الطبيعى لزياده السعه السريريه الى ٣٢غرفه ونعمل الآن على الإنتهاء من تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال على أعلى مستوى طبى على أحدث مستوى جوده واستطرد دكتور ايمن انه جارى الانتهاء من تجهيز المعامل المركزيه على أحدث الأنظمة الطبية وذلك بإستخدام نظام الميكنة بدون تدخل عنصر بشري

و تم التعاقد مع إستشاري جراحة عامة أطفال وإستشاري جراحة عظام أطفال، كماكما تم مد العمل بالعيادات على ٣ فترات( صباحية - ظهرية- مسائية)، وتم مد العمل بالعيادات للمعاشات يوم الجمعة والسبت لتكرار العلاج.

واستطرد دكتور ايمن قائلاً انه جاري رفع كفاءة جميع الأجهزة الطبية، كما تم تفعيل عيادة جديدة للتغذية العلاجية للعاملين وأسر العاملين ، وجاري تفعيل مد العمل بقسم الاشعه المقطعية والرنين المغناطيسي على مدار الساعه، بالإضافة إلى إعتماد عدد من الأقسام الطبية كمركز معتمد من هيئة الزمالة المصرية،

وأضاف تم الإنتهاء من التعاقد مع مركز لتركيبات الأسنان للعاملين، وتم تفعيل عيادة أمراض الدم من كل اسبوع بعيادات المطار، جاري الإنتهاء من تجهيز المخازن الطبية والغير طبية على أحدث مستوي ، واخيراً تم تفعيل عيادة التخاطب للأطفال.