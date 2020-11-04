التنمية المحلية: تنفيذ 156 ألف مشروع بالمحافظات بـ16 مليار جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج "مشروعك" نفذ خلال شهر سبتمبر الماضي حوالى 2000 مشروع بقروض بلغت أكثر من 600 مليون جنيه، وفرت خلالها 26 ألف فرصة عمل.

وذكر الوزير، أن ذلك يأتي فى ضوء الدور المهم الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في القضاء على البطالة بالمحافظات، وتقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد "شعراوي"، أن الوزارة تستهدف من خلال "مشروعك" توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب، ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى.

وأشار "شعراوي" الى أن "مشروعك" منذ انطلاقه حتى شهر سبتمبر الماضي نفذ 156 ألف مشروع في المحافظات بقروض بلغت 16 مليار جنيه، ساهمت خلالها هذه المشروعات فى توفير أكثر من 890 الف فرصة عمل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا جاءت في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذة بها بـ18,5 ألف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه، يليها سوهاج بـ16 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه، ثم البحيرة بـ15,8 ألف مشروع بتكلفة 1,2 مليار جنيه، ثم الدقهلية بـ13 ألف مشروع بـ1,3 مليار جنيه، ثم الشرقية بـ12 ألف مشروع بـ1,7 مليار جنيه.

وأضاف "شعراوي"، أن "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقرًا، لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة، مشيرًا إلى تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة، حيث يقوم فريق العمل بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع، خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وطالب وزير التنمية المحلية بتكثيف التوعية للشباب، للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.