أمطار غزيرة تضرب شرق الإسكندرية

ارتفعت شدة الأمطار على مناطق شرق الإسكندرية، قبل قليل، حيث تواصل الأمطار هطولها بغزارة على غالبية المناطق في شرق المدينة، وسط رفع الأجهزة التنفيذية المعنية حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، كما تم الدفع بسيارتين للتعامل الفوري مع السيول في مناطق غرب وشرق المدينة، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتسيير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية، كما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع، لمنع تراكمها، وتسيير حركة المرور.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة، تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وقال المحافظ إن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وشدد "الشريف" على جميع المسئولين التنفيذيين، وشركة الصرف الصحي بالتواجد بالشارع لحظياً على مدار الساعة، لمتابعة حالة الشوارع خلال النوة الحالية.

وتفقد المحافظ، صباح اليوم، عدداً من الشوارع في مختلف أحياء المدينة، لمتابعة جهود جميع أجهزة المحافظة، وشركة الصرف الصحي، في التعامل مع الأمطار والنوة الحالية.

وتنوه المحافظة إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.