رابع عروض مبادرة "المؤلف مصري".. "حكايات الصياد وأمير البحار"

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي، يُقدم العرض المسرحى "حكايات الصياد وأمير البحار" أيام الخميس والجمعة والسبت 24، 25، 26 سبتمبر الجاري على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام السادسة والنصف مساء.

عرض "حكايات الصياد و أمير البحار" يتناول أهمية العلم والأبحاث العلمية فى تقدم الأمم وازدهارها، العرض بطولة علاء زينهم، ابراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار ، سلمى جابر، أحمد العشرى ، أحمد سعيد بيبيتو، يحيى عرفة ، مريم إيهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعى، ملابس هبة توفيق، العرض من تأليف وإخراج إيهاب مبروك.