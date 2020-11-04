دعاية داخل مسجد.. مرشحون يخرقون الصمت الانتخابي بالمنوفية

واصل عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب في محافظة المنوفية، خرق قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بالصمت الانتخابي، من خلال أعمال الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق نشر صور لهم مع مواطنين في لقاءات وجولات، بالإضافة إلى توزيع كمامات ومطهرات تحمل أسماءهم على أبناء دوائرهم الانتخابية، كما شملت استغلال دور العبادة والأطفال في أعمال الدعاية الانتخابية.

وأثار "عادل طلبة"، المرشح المستقل عن دائرة سرس الليان ومنوف والسادات، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر عدداً من الخدمات على صفحته بموقع "فيسبوك"، مستغلاً صعوبة تنقل الطلاب والطالبات من وإلى جامعة السادات، من خلال تخصيص سيارات لنقل الطلاب، وخاصة الفتيات، وهي 7 خطوط على طرق مختلفة.

كما واصل المرشح نفسه الجدل، من خلال توفير سجاد لمسجد قرية "الأخماس" بالسادات، وأثناء فرش المسجد بالسجاد، خرج أنصاره مرتدين تيشرتات عليها صوراً له داخل المسجد، مما أثار غضب الأهالي، كما قاموا برفع رقمه الانتخابي داخل المسجد، مما يُعد مخالفة صريحة لعدم استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى خرق الصمت الإنتخابي .

كما نشر المرشح نفسه تدوينة على صفحته، بشأن مبادرة "إلا رسول الله"، بعد إساءة إحدى الصحف الفرنسية للرسول، قائلاً إن "أي طفل يولد يسمى محمد في أول عشرة أيام من شهر نوفمبر، يصرف له مكافأة وتعليم مجاني".

وتشهد محافظة المنوفية منافسة شرسة في 6 دوائر انتخابية، خاصة في دوائر الباجور، وتلا والشهداء، وقويسنا وبركة السبع .