بينهم عاطل.. 35 مرشحا لـ"النواب" في شبين الكوم بالمنوفية

شهدت الكشوفات النهائية لمرشحي مجلس النواب في دائرة شبين الكوم بالمنوفية، وجود 35 مرشحا لعضوية مجلس النواب، بينهم 6 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي، وحماة وطن، وحزب الحرية، في مواجهة 29 مرشحا مستقلا، وغاب عن المشهد اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب عن الدائرة.

وشملت قوائم المرشحين، أحمد عبدالحميد صديق حجازي عن حزب مستقبل وطن رمز الكتاب، وخالد محمد حسين راشد نقيب المحامين بالمنوفية عن حزب المصري الديمقراطي رمز القطار، وماجد مير عبدالمقصود أبوالخير عضو مجلس نواب مرشح عن مستقبل وطن رمز القلم، والعناني حسن حموده حسن لواء سابق مرشح عن الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، وحسين أحمد إمام الجندي،مستقل، رمز الأسد، وإيهاب محمد السيد حجازي، مستقل، رمز عنقود العنب، وأحمد نبيل عبد المحسن مدين رمز ساعة اليد.

كما شملت كشوفات الناخبين، محمد عبدالسميع مصطفى كاتب بعيادة الطبية الشاملة شبين الكوم، مستقل، رمز السمعة، صلاح مجدي عبدالعزيز عبدالسلام يعمل بصيانة الأجهزة ،مستقل، رمز مدفع، جمال عبدالستار عبدالغني سحنو، حزب الحرية، رمز قرص الشمس، السيد إبراهيم عبدالرحمن السرساوي ،مستقل، رمز الحصان، أحمد يسري عبدالحميد مدرس ،مستقل، رمز النجفة، عادل محمد البيومي عبد الجواد ،مستقل، رمز التمساح، ووجدي عبدالحميد صقر، مراقب أمن، ،مستقل،، رمز الكف، عبدالحميد محمود الصباغ، ،مستقل، رمز غصن الزيتون، ويوسف عبدالجواد يوسف عبدالجواد ،مستقل، رمز المكتب، مصطفى عبدالسلام العلسلي، (دون عمل)، مستقل، رمز السفينة.

وتقدم للترشح هاني مصطفى أحمد خضر، مستقل، رمز الهدهد، هاني عبدالمنعم عبدالغني عبد ربه محامي حر، مستقل، رمز الفراشة، علاء عبدالفتاح عبد المجيد موسى، مستقل، رمز التليفون المحمول، أيمن يوسف أبوالعاطي عبد الله، مستقل، رمز الجرس، أسامة أحمد عز الرجال شلوه رمز بندقية الصيد، محمود محمد فخر الدين الأحمدي النعماني، مستقل، رمز السد العالي، وأسامه خليفه عيسى زايد، مستقل، رمز الغزال، حلمي مصطفى عبد الحافظ السيد بدر، مستقل، رمز التليفزيون، وشاه عطيه محمد مبارك حاصله على دبلوم صناعة، مستقل، رمز إشارة مرور.

كما شملت كشوفات الناخبين، مصطفى ماهر عبد الحميد مجاهد، مستقل، رمز الكاميرا، ومايكل فهمي نعيم سعد حاصل على دبلوم صناعة، مستقل، رمز الطائره الهليوكوبتر، وسعيد محمد مصطفى قاسم عن حزب حماة وطن، رمز الجرار الزراعي، هشام مصطفى محمد سعفان، مستقل، رمز الفنجان، وسمير شحاتة محمد أبو حسين الوكيل، مستقل، رمز الفيل، هاني إبراهيم محمد أحمد الشرقاوي، مستقل، رمز الأتوبيس، أحمد زين العابدين محمد المنياوي، مستقل، رمز آلة الكمان، ووفاء صلاح الدين جابر الشهدي ، مستقل، رمز ثمرة الموز، أشرف عبدالله محمود الشافعي، مستقل، رمز العقرب.