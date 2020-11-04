ضبط موظفين اختلسا مليون جنيه غرامات توصيل مياه دون ترخيص في سوهاج

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استغلال اثنين من موظفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج، موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما في تحصيل قيمة غرامات مخالفة توصيل المياه بدون ترخيص.

وبينت أنَّهما اختلسا مليون جنيه قيمة تحصيل غرامات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 10/9/2020 من عملاء الشركة، واستيلائهما هذا على المبلغ دون وجه حق وعدم توريده لخزينة الشركة جهة عملهما مما أضر بالمال العام، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وأقرا بسداد مبلغ 360.000 جنيه، وتعهدا بردّ باقي المبالغ المالية المستولى عليها.