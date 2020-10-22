رامي رضوان: زيادة معدلات الإصابة بكورونا جرس إنذار للمصريين

علق الإعلامي رامي رضوان، على زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قائلا: إن تلك الزيادة تعد جرس إنذار للدولة المصرية، بشأن إصابات كورونا، في ظل زيادة الأعداد بصورة واضحة، في قارة أوروبا في الفترة الماضية.

وأضاف "رضوان"، من خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب على الجميع في الفترة المقبلة الالتزام، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا تعود مصر من جديد، لما كانت فيه منذ عدة أشهر بقيود مختلفة من الحكومة المصرية.

وتابع: أن زيادة معدلات الإصابة وعدم التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى إجبار الحكومة على فرض قيود على الشعب المصري من أجل السيطرة على هذا الفيروس، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد الإصابات بشكل أكبر مع فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ البحث العلمي يسير بخطى متسارعة في الأبحاث التي تجرى على كورونا المستجد " كوفيد 19"، موضحا أنّ علماء المركز القومي للبحوث انتهوا من إعداد الملفات المتعلقة باللقاح المصري لكورونا، وجار بدء التجارب الإكلينيكة خلال أيام.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الوطن"، أنّ الفترة التي كانت محددة لبدء التجارب الإكلينيكة للقاح كانت 15 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنّه وجّه بضرورة أن تكون قبل ذلك الموعد، وسيتم البدء فيها خلال الفترة البسيطة المقبلة خلال أيام.

وأوضح أنّ سبب التأخير تمثل في الدراسات والأبحاث للتأكد من سلامة اللقاح، إضافة إلى العقبات التي تمثلت في السرعة من إنهاء إجراءات جلب بعض المواد التي تستخدم في إجراء التجارب.

وأكد عبدالغفار، أنّ التجارب المعملية للقاح على الفيروس مبشرة جدا، موضحا أنّ مصر نجحت في نشر أكثر من 400 بحث علمي متعلق بكورونا في مجالات علمية مختلفة، كما أنّ مصر تشهد في الفترة المقبلة، عدد من الإنجازات العلمية المتعلقة بالبحث العلمي وأبحاث كورونا، وأنّ القيادة السياسية تدعم ملف وقطاع البحث العلمي بكل ما يحتاجه.