محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال رصف طريق "شبين الكوم - القناطر"

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتوسعة طريق "شبين الكوم - الباجور - القناطر الخيرية المزدوج"، بإجمالى مسافة 45 كيلو مترا، بتكلفة تقديرية تقترب من 130 مليون جنيه.

ورافق المحافظ، نائبه محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية.

وأكد "أبو ليمون" أن أعمال الرصف والتطوير تتم على مرحلتين، الأولى المسافة من "الباجور – القناطر الخيرية"، بطول 33 كيلو مترا، تنفيذ شركة السلام إنترناشونال، والأخرى من "شبين الكوم – الباجور"، بطول 12 كيلو مترا، وأسند لشركة النيل العامة، بإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار المحافظ، إلى عقد اجتماع الاثنين المقبل، مع الجهات المعنية كافة؛ لتذليل العقبات، والبدء في تنفيذ أعمال رصف المرحلة الثانية بالمسافة من "شبين الكوم – الباجور"، بطول 12 كيلو مترا.

وتابع المحافظ بدء أعمال الرصف بالمرحلة الأولى بالمسافة من "الباجور – القناطر الخيرية"، بتقنية FDR، موجها بضرورة تكثيف الأعمال، وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات، باعتباره طريق حيوي، يربط محافظتي المنوفية والقليوبية.

وشدد محافظ المنوفية، على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، والتأكيد على مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة كافة، مضيفا أنه جارى رصف 17 طريقا محليا باجمالي تكلفة 236 مليون جنيه، ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، فضلا عن تخصيص 200 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية 2020/2021؛ لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاع حيوي، وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، تنفيذا لرؤية مصر 2030.