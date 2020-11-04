إخلاء سبيل المتهمين بـ"سحل" عجوز المنوفية بعد تنازله

أمر قاضي المعارضات بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على "مُسن" في أحد الشوارع بمدينة تلا، وذلك بعد تنازل المجني عليه للتصالح، رغم صدور قرار سابق من النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة إلى قيام 4 شبان بالتعدي على رجل مسن، وسحلوه في شوارع مدينة تلا، بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث تربصوا له أمام منزله، واعتدوا عليه وأسقطوه أرضاً، وتناوبوا على ضربه.

وأكدت مصادر أمنية وقضائية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قرار حبس النيابة للمتهمين لا يتعارض مع تنازل المجني عليه عن القضية، باعتبار أن المعتدى عليه تنازل عن حقه في الواقعة، ولكن يتبقى حق المجتمع، لعدم تكرار مثل هذه الجرائم، وطلبت النيابة التحريات عما قام به المتهمون إذا ما كان يندرج ضمن أعمال البلطجة أم لا، وما إذا كانوا يحملون أسلحة بيضاء من عدمه.

وتنازل المجني عليه، ويُدعى "إبراهيم أبو سالم"، عن المحضر الذي حرره ضد الشبان الذين قاموا بالتعدي عليه، وأكد نجله "محسن" إن والده تنازل عن المحضر أثناء التحقيقات في النيابة احتراماً للجيرة، وحفاظاً على العلاقات بين الأسر، وخوفاً على الشبان الأربعة من ضياع مستقبلهم.

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه "سيتم محو صفحة الماضي، وإغلاق القضية، بعد تدخل عدد كبير من الأقارب وأبناء تلا المحترمين، حفاظاً علي العلاقات بين العائلتين".

وكان مدير أمن المنوفية، اللواء احمد فاروق القرن، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد عبد الله جلال، وتمكنت وحدة مباحث تلا، بقيادة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين الرئيسيين في واقعة اعتداء 4 شبان على مسن وسحله في أحد شوارع المدينة.

وأظهر مقطع فيديو تعدي 4 شبان على رجل مسن، وإسقاطه على الأرض، وضربه بطريقة مبرحة، أثارت غضب الجميع، وعقب تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب النشطاء بالقبض على المتهمين وسرعة تقديمهم للمحاكمة لقيامهم بالتعدي على الرجل المسن بطريقة وحشية.