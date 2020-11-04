8 نوفمبر.. تلقي طلبات حائزي الأراضي في صحراء الأهرام

اعتبارا من 8 نوفمبر الجارى وحتى 6 ديسمبر، سيتم فتح باب التقدم لحائزي الأراضي الواقعة بالقرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بمنطقة صحراء الأهرام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان بمنطقة صحراء الأهرام، ومساحة 21.83 فدان.

جاء ذلك وفقا لإعلان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، مضيفا أن ذلك يعد نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، كما يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة.

وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية، وفقا لـ "هلال".

شروط الحصول على أراضى الإسكان الاجتماعي

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

3- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.

4- يحق للأسرة الواحدة حجز أكثر من قطعة أرض ضمن الأراضي الأكثر تميزا.

خطوات الحجز الإلكتروني:

- يتم إستخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com حتى 18 أغسطس المقبل.

- يمكن إستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمه القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.