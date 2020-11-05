3 فئات لهم الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرفهم

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، من حين لآخر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق حلمه فى امتلاك مسكن خاص به وبأسرته.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت أول نوفمبر الجاري، كراسات شروط الحجز لـ 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بـ12 مدينة جديدة، هي: «بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة».

ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

أما عن طرق تخصيص الوحدات السكنية، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها يكون التخصيص للفئات الأكثر فى الأولوية.

الفئات الذين لهم الأولوية فى الحصول على وحدات الإسكان الإجتماعى:

1- «المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

2- ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا.

3- ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

ويستمر طرح كراسة الشروط وسداد مقدمات الحجز حتى يوم الأحد 8 /11 /2020، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بينما يتم فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، من يوم الإثنين 9 /11 /2020 : يوم الإثنين 7 /12 /2020.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الإجتماعى:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأغزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.