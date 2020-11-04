جامعة طنطا: تسكين طلاب المدن الجامعية ولا زيادة برسوم الإقامة

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن بدء تسكين الطلاب الجدد والقدامى بالمدن الجامعية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بمدن "سبرباي" للطلبة، و"سيجر" و"الحكمة" و"دار الهدى" للطالبات، بناءً على بعد المسافة والكليات العملية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنه تقرر أيضاً عدم زيادة الرسوم الخاصة بالإقامة في المدن الجامعية هذا العام، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن الجداول الدراسية للعام الجامعي الحالي تتيح تكرار تقديم المحاضرات النظرية، وتناوب حضور طلاب كل فرقة أو مستوى دراسي ثلاثة أيام في الأسبوع للكليات العملية، ويومين في الكليات النظرية، وذلك للتواصل المباشر وتلقي المعرفة والقيام بالتجارب والتدريبات المعملية.

وشدد "عتمان" على ضرورة التزام الكليات بتقسيم الطلاب في المحاضرات النظرية إلى مجموعات صغيرة العدد، بحيث يتراوح عدد الطلاب في كل مجموعة بين 100 و400 طالب، وذلك وفقاً لأعداد الطلاب في كل كلية وفرقة أو مستوى دراسي، وأيضاً في الدروس العملية والتدريبات إلى مجموعات صغيرة، لا تزيد على 15 طالباً في المجموعة، ويتم التدريس داخل معامل الكلية، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.