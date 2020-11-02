"وجبات مغلفة ومطاعم مفتوحة".. إجراءات المدن الجامعية لمواجهة كورونا

"وجبات جامعة و مطهية و مطاعم مفتوحة وفقاً لأحدث التصميمات العالمية و صالات ألعاب رياضية مفتوحة "، بتلك الإجراءات والتجهيزات، أعلنت الجامعات الحكومية عددا من الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بالمدن الجامعية للطلاب للعام الجامعي 2020ـ2021، وذلك بالتزامن مع خطط الحكومة المصرية لمجابهة إنتشار مرض كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة وضعت خطة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية للمدن الجامعية، أولها تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، موضحاً أنه تم تخصيص غرفة لكل طالبين بدلأ من 4 طلاب، فضلاً عن التعقيم الدوري لجميع الأماكن والغرف بالمدن والمتابعة اللحظية للطلاب وصحتهم.

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة قررت تقديم الوجبات المختلفة للطلاب جاهزة ومغلفة، سواء كانت الوجبات الجافة المتعلقة بالفطار والعشاء، والوجبة المطهية " الظهيرة"، مؤكداً أن هذا الإجراء تم إتهاذه لتقليل التزاحم و تواجد الطلاب في وقت واحد، لافتاً إلى أنه تم إعادة توزيع أماكن استراحات الطعام و تطبيق التباعد الإجتماعي بها، فضلاً عن وضع عدد من الجهزة الرياضية المختلفة بالساحات خارج الحرم الجامعي .

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد النبي ، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة قامت بتطبيق عملية إنتاج الأغذية المجهزة لطلاب المدن الجامعية للعام الجامعي 2020، وذلك لضمان جودتها وسلامتها.

عبدالنبي: توزيع الطعام بالمدن الجامعية وفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأضاف عبدالنبي، أنه تم تطبيق عدد من الآليات لتوزيع الطعام على الطلاب بمقار إقامتهم بغرفهم، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب المقيمين في ظل تواجد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن الوجبات التي ينتجها المطعم تحتوى على جميع العناصر الغذائية المتكاملة التي تعزز من القيمة الغذائية الأساسية لبناء جسم الطالب، مشيراً إلى أن تجهيز الوجبات يشرف عليها فريق من الاقسام المتخصصة بكلية الطب البيطري، والزراعة.

وكشفت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، عن تجهيزها لأول مطعم مفتوح على مستوى الجامعات المصرية، بالمدن الجامعية طلبة، وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إنشاء المطعم، بهدف توفير سبل الحماية والوقاية للطلاب من كورونا المستجد، وتحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي.

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس، أن المطعم تم تصميمه، وفقاً لأحدث التصميمات العالمية، وبالشكل الذي يناسب حماية مرتاديه من التعرض للشمس والمطر، وغيرها من الظواهر الجوية، مضيفا أنه يمكن استخدام المطعم في غير فترات الوجبات كمكان للترفيه وممارسة الأنشطة.

وفي جامعة سوهاج، كشف الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة، لتجهيز و تعبئة الوجبات الجاهزة لتقديمها للطلاب بالمدن الجامعية.