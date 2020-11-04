تسكين 80% من طلاب المدن الجامعية ببنها وسط إجراءات احترازية

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على المدن الجامعية، جولة تفقدية بالمدن الجامعية في كل من مشتهر وطوخ و"كفر سعد" بمدينة بنها، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وتابع نائب رئيس الجامعة إجراءات تسكين الطلاب الجدد، حيث تم تسكين حوالي 80% من الطلاب، ويجري تسكين باقي الطلاب على دفعات خلال الأسبوع الجاري، كما تفقد المطاعم ومخازن الأغذية وغرف الإقامة، للتأكد من مستوى النظافة، وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات الضرورية واللازمة لاستقبال الطلاب.

وأكد نائب رئيس جامعة بنها على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.

وأضاف "سمير" أنه تقرر عدم زيادة الرسوم الخاصة بالإقامة في المدن الجامعية هذا العام، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه قال الدكتور جمال سوسة إنه تقرر تخفيض عدد الطلاب المقبولين لهذا العام بالمدن الجامعية، بنسبة 50%، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، مشيراً الى أنه تم قبول 1100 طالب في المدن الجامعية بجامعة بنها هذا العام، وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأضاف "سوسة" أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب، وأن الوجبات التي تقدم للطلاب جميعها مغلفة، بجانب توفير أدوات التعقيم والنظافة بجميع المدن، مؤكداً أن عمليات التعقيم تتم بصفة دورية بكافة منشآت المدن الجامعية، كما تم تجهيز غرف عزل لمواجهة أي حالات طارئة، فضلاً عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة والخاصة بفيروس "كورونا".