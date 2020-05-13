بعد قرار محافظ الشرقية.. طبيب يوضح أهمية ارتداء الكمامة في الميكروباص

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه من السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مثل ارتداء الكمامة وتعقيم السيارات.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5770 لسنة 2020 م، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعة له، ورئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالشرقية ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة، بوضع لوحات إرشادية بالمواقف بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين، والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات.

وعن أهمية ارتداء الكمامات داخل الميكروباص، قال الدكتور أحمد السنوسي، أستاذ الفيروسات، إنّ وسائل المواصلات والنقل تعد أكثر الأماكن المحتمل أن تكون حاملة للفيروس، إذ يتواجد بها المئات من المواطنين يوميًا.

وأضاف السنوسي، لـ"الوطن"، أنَّ هناك أماكن عديدة من المحتمل أن يتواجد عليها الفيروس من بينها ظهر المقعد والمقابض والزجاج، موضحًا أنَّه يحيجب المحاولة بقدر المستطاع تقليل ملامسة هذه الأسطح، وإيجاد مسافة حتى ولو بسيطة بين الآخرين.

وتابع أستاذ الفيروسات، أنَّ الكمامة لها دور مهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، فالشخص المصاب في حالة العطس أو السعال يخرج منه آلاف من حبيبيات الرذاذ، وتعلق في الهواء في الأماكن المغلقة لتسقط الحبيبات الكبيرة، فيما يبقى الأجزاء الأصغر سابحة في الجو لفترات أطول، موضحا أنّه حال ارتداء المصاب لكمامة يحمي الكثير من حوله من ذلك الأذى.

وبالنسبة للأصحاء، تعمل الكمامات على ترشيح الجسيمات، إذ صممت لمنع 95% من الجسيمات العالقة، التي قد يصل حجمها إلى 0.3 ميكرومتر، من الوصول إلى الفم والأنف أثناء التنفس.