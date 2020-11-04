قطع المياه والكهرباء عن شارع النصر بالإسكندرية لحين إصلاح الهبوط الأرضي

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، قطع المياه والكهرباء عن شارع النصر بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي.

ووقع هبوط أرضي بشارع النصر بمنطقة سموحة بحي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء؛ بسبب حدوث كسر مفاجئ بماسورة مياه شرب رئيسية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد حدوث كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع النصر بسموحة، ما أدى إلى تدفق مياه غزيرة، نتج عنها هبوط أرضي.

وانتقل اللواء محمد الشريف، إلى موقع الحادث، ووجه الجهات المعنية كافة بسرعة إصلاح الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة.

وقال المحافظ، إنه جرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى قطع المياه أيضا، وجاري البدء في أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وأكد "الشريف" أن كمية المياه المتدفقة المتسببة في حدوث الهبوط الأرضي، ليست ناتجة عن سقوط الأمطار، بل عن كسر بماسورة المياه الرئيسية بشارع النصر.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، موقع الهبوط في شارع النصر؛ للوقوف علي الانتهاء من عملية سحب المياه، وبدأ العمال في العمل، وفحص موقع الهبوط، وإصلاح الكسر في أسرع وقت.

وقال "نافع"، إنه يجرى العمل حاليا في موقع الهبوط، من أجل إصلاحه، وعودة الشئ لأصله، خاصة مع تساقط الأمطار وبدء موسم الشتاء؛ لمنع أي تعطيل في حركة المرور.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوي لاستقبال الأمطار، ودفعت شركة الصرف الصحي بـ73 سيارة شفط؛ لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، واثنتين للتعامل الفوري مع السيول في مناطق غرب وشرق المدينة، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتسيير حركة المرور بالرئيسية والجانبية منها، كما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع، ومنع تراكمها، وتسيير حركة المرور.