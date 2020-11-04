"مش ثري عربي".. نسرين طافش تعلن زواجها في 2021: وقعت في الحب

كشفت الفنانة السورية، نسرين طافش، عن حقيقة وقوعها فى قصة حب، وذلك بعد تداول أخبار عن زواجها وخطوبتها من ثري عربي.

وكتبت "طافش" على حسابها الشخصي بـ"تويتر"، قائلة: "يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من أخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويًا، والزواج سيتم قريبًا، وعقبال العايزين".

وتابعت: "وتصحيح لخبر مغلوط آخر.. حيث أنه لم تنشر صحيفة الشرق الأوسط المحترمة أي بيانات أو معلومات عن رصيدي البنكي الوهمي المتداول أو العقارات الوهمية المتداولة في كذا خبر وصلني".

نسرين كانت قد اعترفت فى برنامج "انسايدر"، أن حفل زفافها سيتم في عام 2021، ولكنها رفضت الإفصاح عن هويته.

وقالت الفنانة السورية نسرين طافش، أنها سعيدة بالنجاح الكبير الذي حققته بمصر خلال السنوات الأخيرة، والذي حصدته مع مسلسل "الوجه الآخر".

وأشارت لـ"الوطن"، أنها عشقت مصر والمصريين بسبب حبها للطعام المصري، مشددة على أن الاكلات المصرية قريبة من السورية.

وأضافت، "أحببت للغاية الأكلات المصرية وأصدقائي وأمي تفاجئوا بتناولي فتة الكوارع.. اعتقدوا أنني أعيش على الأكلات الخفيفة فقط".

ويعرض لـ"طافش" حاليًا على إحدى القنوات الفضائية مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري، وندي موسى.