محافظ سوهاج: لم نتلق أي بلاغات من الانتخابات خلال اليوم الأول

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن اليوم الأول للانتخابات مر دون أي معوقات على مستوى جميع اللجان الفرعية، البالغ عددها 1081 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أي بلاغات على مدار اليوم.

وترأس "الفقي" لليوم الثاني على التوالي، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2020، معلنا فتح جميع اللجان الفرعية، وانتظام عملية الاقتراع.

وفتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 1081 في محافظة سوهاج، أبوابها لليوم الثاني لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة، في انتخابات مجلس النواب، التي بدأت أمس السبت، وسط توقعات بزيادة نسبة المشاركة.

ولم تسجل محافظة سوهاج أمس، أية أحداث تؤثر علي سير الانتخابات، وحرص الناخبين في جميع اللجان علي التصويت مرتدين الكمامات، وعقمت اللجان قبل البدء في عملية التصويت، وفي نهاية عقب غلقها أيضا.

وحرص كبار السن والسيدات علي الحضور مبكرا، في اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم، وشهدت اللجان تواجد ذوي الإعاقة.

ويتنافس في انتخابات النواب بسوهاج، 199 مرشحا، على 14 مقعدا داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي.

يذكر أن محافظة سوهاج، مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، تضم الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج "قسم أول وثان سوهاج، ومركز سوهاج، وجزيرة شندويل"، وخصص له مقعدين، والثانية بمدينة أخميم، تضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والثالثة مقرها المراغة، وخصص لها مقعد واحد، والرابعة مقرها طهطا، تضم "طهطا، وطما، وجهينة"، وخصص لها 3 مقاعد، والخامسة مقرها جرجا، وتضم "جرجا، والعسيرات"، وخصص لها مقعدين، والسادسة مقرها المنشأة، وخصص لها مقعد، والسابعة مقرها البينا، وخصص لها مقعدين، والثامنة مقرها مركز دارالسلام، وخصص لها مقعد واحد.