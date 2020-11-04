7 نصائح لحماية جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب من الاختراق.. تعرف عليها

كثير من المهن أصبحت تعتمد على أجهزة الكمبيوتر بشكل خاص، خاصة المشروعات الخاصة بالشباب، لكن البعض ممن يمتهنون السرق الالكترونية قد يخترقون حساباتك، ويمكنهم التعرف على حساباتك البنكية والاستيلاء على أموالك وحتى بياناتك الشخصية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أهم النصائح التي يقدمها موقع "businessnewsdaily" لحماية جهازك من الاختراق.

استخدم جدار حماية

يحتوي أنظمة تشغيل الكمبيوتر مثل Windows وmacOS على جدران حماية مدمجة، وهي برامج مصممة لإنشاء حاجز بين معلوماتك والعالم الخارجي.

تمنع تلك البرامج من الوصول للأشخاص الغير المصرح لهم بالدخول إلى شبكة عملك وتنبهك إلى أي محاولات اقتحام.

تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.

يمكن اختراق جهاز اللاب توب أو الكمبيوتر من خلال البرامج الضارة، أو الفيروسات، تعمل برامج مكافحة الفيروسات مثل Bitdefender وPanda Free Antivirus وMalwarebytes وAvast على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من تنزيل أي برامج ضارة أو غير مصر بها قد تهدد نظام التشغيل لجهاز.

تثبيت حزمة مكافحة برامج التجسس

برامج التجسس هي نوع خاص من البرامج التي تراقب المعلومات الشخصية أو التنظيمية وتجمعها سرًا.، وتثبيت حزمة مكافحة برامج التجسس المصممة تعمل على منع الغير مصرح لهم بالوصول إلي كلمات المرور والمعلومات الماليةـ، وهي تعمل على مكافحة برامج التجسس وفحص كافة برامج التجسس وحظر التهديدات.

استخدم كلمات مرور معقدة

يعد استخدام كلمات مرور آمنة من أهم الطرق لمنع اختراق الشبكة الخاصة بالكمبيوتر، وكلما كانت كلمات المرور الخاصة بك أكثر أمانًا ، كان من الصعب على المتسلل غزو نظامك.

استخدم كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف على الأقل ومجموعة من الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة ورموز الكمبيوتر، وانتبه فالمخترقون يمتلكون عدد من البرامج القادرة على لاختراق كلمات المرور المختصرة والسهلة في دقائق.

حافظ على نظام التشغيل والتطبيقات والمتصفح محدثه

قم دائمًا بتثبيت التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل الخاصة بك، لأن تلك التحديثات تتضمن إصلاحات أمنية تمنع المتسللين من الوصول إلى بياناتك واستغلالها.

الشيء نفسه ينطبق على التطبيقات، ومتصفحات الويب، تأكد من مراجعة إعدادات أمان متصفحك بالإضافة إلى تثبيت جميع التحديثات الجديدة.

تجاهل البريد العشوائي

احذر من رسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهات غير معروفة، ولا تضغط على الروابط أو تفتح المرفقات المصاحبة لها.

نسخ احتياطي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

إذا لم يكن عملك يقوم بالفعل بإجراء نسخ احتياطي لمحرك الأقراص الثابتة، فيجب أن تبدأ في القيام بذلك على الفور.

تأكد دائمًا من أنه يمكنك إعادة البيانات في أسرع وقت ممكن بعد تعرضك لأي خرق أو فقدان للبيانات.