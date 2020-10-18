تصل لـ100 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة اختراق المرشح للصمت الانتخابي

ساعات قليلة وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى بنظاميها الفردي والقائمة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد، لتبدأ بعدها مرحلة الصمت الانتخابي، والتي لها ضوابط وشروط محددة وفقًا للقانون من شأنها ضبط العملية الانتخابية وأتاحت الفرصة للناخب لاختيار من يمثله.

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة.

الوطنية للانتخابات: 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.