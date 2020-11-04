محافظ السويس: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات النواب

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن الدولة والجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من كل المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة السويس، مطالبا الجميع الالتزام بالتوجيهات لإنجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي بقاعة ديوان عام محافظة السويس للاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2020 خلال يومي7 و8 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر الاجتماع المستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس الابتدائية، واللواء خالد متولي نائب مدير أمن السويس، ومدير الأمن الوطني، والمستشار أحمد إسماعيل رئيس هيئة قضايا الدولة بالسويس، والمستشار محمود زعرب، المستشار القضائي للمحافظة، وممثلي الجيش الثالث الميداني والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات المعنية.

وشدد المحافظ على مديرعام التربية والتعليم بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المحددة، والتأكيد على أعمال النظافة والإنارة داخلها مع تواجد إدارة المدرسة خلال فترة الانتخابات.

وأكد "صقر"، على مديرعام الصحة والتامين الصحي ومرفق الإسعاف والطب الوقائي بإعداد خطة التأمين الطبي وخطة الإسعاف والإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان، وتوفير أطقم طبية من الأطباء والتمريض للجان ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكيد على توفير كاشف للحرارة والكمامات لكل اللجان.

وكلف المحافظ، مديرعام الشباب والرياضة بتجهيز وإعداد الصالة المغطاة والتأكيد على النظافة والإنارة والتهوية اللازمة بالصالة كمقر للجنة العامة للانتخابات بالسويس.

وشدد "صقر" على رئيس قطاع الكهرباء بالسويس توفيرمولدات كهربائية احتياطية لمقر اللجنة العامة واللجان الفرعية، كما أكد عليى رؤساء الأحياء مراجعة الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوى كل حي، مع التأكيد على سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية.

وكلف المحافظ، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل اللجان بالتنسيق مع الأحياء.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا أهمية المشاركة الفعالة وممارسة حقهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم أمام لجان الانتخابات، مطالباً الجميع ببذل كل الجهود من أجل نجاح العرس الديمقراطي والظهور بمظهر يليق باسم محافظة السويس العريقة.