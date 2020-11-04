محافظ القليوبية يؤكد جاهزية لجان انتخابات "النواب"

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت تفقد مقترح عمل مقر اللجنة العليا للانتخابات بنادي بنها الرياضي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ بتجهيز النادي إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلى البوابات الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتأكد من تجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

كما جرى المرور على مقار اللجان لانتخابات مجلس النواب 2020 وشملت الجولة ( مدرسة الشهيد محمد مروان عبد الله عرفة ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة ومركز شباب الخانكة ومركز صحة مسطرد و نادي المؤسسة العمالية وذلك بمدن شبين القناطر والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة".

وجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المقار الانتخابية، لتكون على مستوى عال من النظافة والتعقيم لاستقبال أعضاء اللجان، حيث تأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية.

وأكد العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم،مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية، للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

أكد المحافظ حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف، من خلال توفير كل سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

رافق المحافظ بالجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها واللواء خالد محمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة والدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجي واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3.7 مليون ناخب، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي.