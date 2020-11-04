سقوط سيارة صرف في هبوط أرضي أثناء شفط المياه بالإسكندرية

تمكن حي شرق الإسكندرية من سحب سيارة صرف صحي سقطت في موقع الهبوط الأرضي بشارع "النصر"، بمنطقة سموحة شرق المدينة، وذلك من خلال "لودر" تابع للحي.

وأجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية بموقع الهبوط الأرضي، وذلك لمتابعة سحب السيارة وبدء أعمال الإصلاح.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغاً، اليوم الأربعاء، يفيد حدوث كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع "النصر"، ما أدى إلى تدفق مياه غزيرة، نتج عنها هبوط أرضي.

وأمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي انتقل إلى موقع الحادث، بقطع المياه والكهرباء عن المنطقة المحيطة بموقع الهبوط الأرضي، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي، ووجه كافة الجهات المعنية بسرعة إصلاح الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوي لاستقبال الأمطار، ودفعت شركة الصرف الصحي بـ73 سيارة شفط؛ لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، واثنتين للتعامل الفوري مع السيول في مناطق غرب وشرق المدينة، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتسيير حركة المرور بالرئيسية والجانبية منها، كما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع، ومنع تراكمها، وتسيير حركة المرور.