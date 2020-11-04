رغم الأمطار.. 70 سفينة ترسو على أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطاً ملحوظاً في حركة السفن والبضائع والشاحنات، وذلك رغم موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المدينة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عدد السفن المتواجدة بالميناء، اليوم، بلغ 70 سفينة تحمل بضائع متنوعة، بينهم 5 سفن حاويات، وسفينتان مواد بترولية.

وأضاف "الغندور" أنه جرى دخول وخروج 6823 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن وصول 111 ألف طن بضائع استراتيجية من الخارج.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إلى تصدير 34 ألف طن بضائع إلى الخارج، بالإضافة إلى تداول 2423 شاحنة واردة وصادرة.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، بضرورة زيادة معدلات حركة السفن والشاحنات مع توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتعرضت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ مصحوبة بهطول أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط في حركة الرياح.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

وقال المحافظ إن غرفة العمليات مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.