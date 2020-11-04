الأرصاد.. طقس الخميس أمطار على القاهرة ومعتدل على الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس غدًا الخميس، ووفق توقعات الخبراء فأن يسود غدًا طقس معندل على القاهرة والوجه البحري، ويكون بارد ليلا، وحالة الرياح نشطة.

أما على السواحل الغربية يكون الطقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومعتدل على السواحل الشرقية، لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحري.

ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة، ويكون الطقس مائل للبرودة.

خريطة سقوط الأمطار

ويتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة بنسبة 40% على بعض المناطق من شمال الوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ"، وأمطار متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية في السلوم ومطروح والاسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا، يصل ارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3 المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 18

الاسكندرية 24 20

وداي النطرون 24 19

طنطا 25 19

شبين الكوم 25 19

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 25 19

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الاسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بني سويف 25 18

المنيا 26 17

أسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الاقصر 28 19

اسوان 29 20

ادفو 29 20

ابوسمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 23

ابورماد 28 24

حلايب 28 25

راس حدرية 28 25