طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدا، الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشماليه الغربيه مائل للحراره على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد.

كما يشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس حار ورياح معتدله على كافة الأنحاء.

وتتأثر مناطق من القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد بشبوره مائيه، كما تتأثر البلاد بشكل عام بامتداد مرتفع جوي .

حالة البحرين "المتوسط والأحمر"

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، يصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى- الصغرى

القاهرة 30 20

الاسكندرية 27 20

وداي النطرون 28 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 25 19

السلوم 26 18

سيوة 28 17

بورسعيد 29 22

دمياط 28 19

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الاسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 30 20

رفح 20 20

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 32 24

طابا 30 22

كاترين 28 13

الطور 31 20

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 31 19

بني سويف 31 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 33 18

قنا 33 20

الاقصر 35 20

اسوان 36 22

ادفو 36 21

ابوسمبل 35 20

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 31 24

ابورماد 31 25

حلايب 30 25

راس حدرية 30 26