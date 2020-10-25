طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدا، الاثنين الموافق 26 أكتوبر، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا، ورياح معتدلة على الأنحاء كافة.

بينما يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد ليلا.

كما تتأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على القاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، يصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 18

السلوم 26 18

سيوة 27 17

بورسعيد 28 21

دمياط 28 19

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 31 24

طابا 31 22

كاترين 27 13

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 18

المنيا 31 16

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 33 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 21

ادفو 33 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 31 24

أبو رماد 31 25

حلايب 30 25

رأس حدربة 30 26