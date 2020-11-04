آخر أخبار مصر.. تلقي طلبات "صحراء الأهرام" وتغريم مخالفي تدابير كورونا

يهتم المواطنون بالأخبار التي تتعلق بحياتهم اليومية واحتياجاتهم، المرتبطة بحالة الطقس اليوم، أسعار الذهب، العملات، شقق الإسكان، والتموين، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تستعرض أبرز أخبار اليوم كما يلي:

الحكومة تقرر تفعيل غرامات مخالفة تدابير كورونا

وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الاجتماع الاسبوعي للمجلس، بتطبيق الوزارات المعنية، غرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، على ألا يتم التهاون مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية بداية من مارس 2021

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتضمنت المبادرة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، ومنحهم الحرية لتغيير الوظيفة ومغادرة المملكة دون إذن الكفيل، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م وفقا لقناة "العربية".

10 معلومات عن مدينة سفنكس الجديدة

تضع وزارة الإسكان المخطط الاستراتيجي لمدينة اسفنكس الجديدة لتحديد موقع المدينة والاستفادة من محاور النقل والحركة الخاصة بالموقع، وهي واحدة من مدن الجيل الرابع على طريق مصر إسكندرية، والمساحة الكلية لها 31.95 فدان، وترتبط بمطار سفنكس الدولي.

قطع المياه والكهرباء عن شارع النصر بالإسكندرية لحين إصلاح الهبوط الأرضي

قرر محافظ الإسكندرية قطع المياه والكهرباء عن شارع النصر بمنطقة سموحة، حتى الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي، التي وقعت بمنطقة سموحة حي شرق الإسكندرية، بسبب كسر مفاجئ بماسورة مياه شرب رئيسية.

خطوات استخراج 4 مستندات رسمية في أقل من 24 ساعة

يقدم السجل المدني خدمات مختلفة للمواطنين، أبرزها استخراج مستندات في وقت لا يتعدى 24 ساعة، وتشمل المستندات بطاقة الرقم القومي، جوازسفر، مصدرات إدارة الهجرة والجنسية.

تلقي طلبات حائزي الأراضي في صحراء الأهرام

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، فتح باب التقدم لحائزي الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بمنطقة صحراء الأهرام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري، بإعادة تخصيص 880.99 فدان بمنطقة صحراء الأهرام، و21.83 فدان.