مصدر: خصم نسبة التخفيض في مصروفات المدارس لـ"القسط والكاش"

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المدارس الخاصة ستتلقى الأحد المقبل، المنشور الرسمي بشأن تخفيض مصروفات العام الدراسي الجديد الذي انطلق قبل 3 أسابيع، على أن يبدأ التنفيذ فور التسلم.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه سيتم تطبيق التخفيض على المصروفات، قائلًا: "غالبية الأسر تدفع مصروفات المدارس الخاصة بنظام الأقساط، القرار سيطبق على باقي الأقساط، إذ يتم تخفيض قيمة كل قسط".

وعن بعض الحالات التي تدفع المصاريف "كاش"، أوضح المصدر أنّه سيتم استرجاع النسبة المقرر تخفيضها.

وبحسب المنشور، فبسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، والتي أدت إلى تأثر اقتصاد الدولة سلبا، اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021، أو استمرار تحصيل مصروفات "التعليم والنشاط" على عام 2019/2020.

وأكد المنشور الصادر من الإدارة المالية بوزارة التربية والتعليم، عرض المقترحات على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 1 أكتوبر، والمعتمد محضرها من الوزير، وقررت اللجنة وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسي الحالي.

مقترحات ضوابط المدارس الخاصة: حذف رسوم الأنشطة ومهلة لدفع المصروفات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات، لإعلان القرار الرسمي بشأن ضوابط مصروفات المدارس الخاصة، التي أشار لها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل أيام.

ويشمل القرار الذي يصدر عقب عودة الوزير من رحلة خارجية، قرارات بشأن مواعيد دفع المصروفات للمدارس من قبل ولي الأمر، ومواعيد المهلة القانونية للدفع حال التعثر في الدفع بالمواعيد الأصلية، وعدد الأقساط التي يسمح فيها لولي الأمر بتقسيط المصاريف.

وأشار المصدر إلى أنّ القرار سيحدد عدم أحقية المدرسة الخاصة في حجب نتيجة الطالب بسبب المصروفات.