معرض للكتاب بجامعة السادات.. تعرف على التفاصيل

في إطار سعي لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، لفتح قنوات جديدة لتسويق الكتاب المصري، ودعم صناعة النشر بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الناشرون على مدار الشهور الماضية، تأثرا بجاحة كورونا، أعلن الاتحاد برئاسة سعيد عبده، عن إقامة معرض جديد للكتاب بجامعة السادات، على أن يكون الافتتاح يوم 28 نوفمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي: فى إطار قيام لجنة المعارض بفتح قنوات جديدة لتسويق الكتاب المصرى، فقد تم التواصل والتنسيق مع جامعة مدينة السادات للموافقة على تنظيم معرض جامعة مدينة السادات الثالث للكتاب خلال الفترة من 28/11/2020 إلى 10/12/2020 بكلية التربية بالجامعة، وقد تم الموافقة على تنظيم المعرض.

وبدأ سوق النشر فى الانتعاش التدريجي، بعد موافقة الحكومة على عودة المعارض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، حيث شارك الناشرون المصريون، بالتعاون مع هيئة الكتاب، فى معرض الكتاب بأرض كوتة بالإسكندرية، الذى افتتحه كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية وفى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الماضي.

كما شارك الناشرون بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض المنصورة للكتاب، والذى افتتحه الدكتورة هيثم الحاج على نيابة عن وزيرة الثقافة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في حديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد بالدقهلية، وذلك بمشاركة 53 ناشرا، والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية والمؤسسات الصحفية الرسمية.

كما تشارك مصر في معرض الشارقة الدولى للكتاب، والذى تستمر فعالياته فى الفترة من 4- 14 نوفمبر الجاري، ويجمع المعرض هذا العام ناشرين من مختلف بلدان العالم، وتصدرتها مصر بـ 202 دار نشر، ضمن 1024 دار ناشر تشارك في المعرض هذا العام.