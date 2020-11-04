مقتل مسلح شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدمياط

لقى مسلح شديد الخطورة مقتله في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالحي الأول في مدينة دمياط الجديدة، وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى قيام العنصر الإجرامي شديد الخطورة، 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 6 قضايا "سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح ناري، بلطجة، ضرب، شروع في قتل وبلطجة"، والمطلوب ضبطه وإحضاره في جنايات قسم الكردي "بلطجة".

وكذا المطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "بلطجة - شروع في قتل، وسرقة بالإكراه، ومخدرات بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر"، واتخاذه من المنطقة الواقعة ما بين دائرتي مركز منية النصر وقسم الكردي مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ونظرا لاستهدافه وتضيق الخناق عليه هرب والاختباء بالحي الأول بدائرة قسم دمياط الجديدة بنطاق أمن دمياط,

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني الدقهلية ودمياط ولدي استشعاره بأحد الأكمنة بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتله وعُثر بجوار جثته على "مسدس "ماركة حلوان" وعدد 8 طلقات منهم ثلاثة أظرف فارغة من ذات العيار".