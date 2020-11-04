أخبار البنوك.. فتح حساب جاري أو توفير من البنك الأهلي لذوي الاحتياجات

تقدم المؤسسات المصرفية العديد من الخدمات، بينها فتح حساب بالبنوك للحصول على عائد منتظم وفق اللائحة الداخلية لكل مؤسسة، لكن يخشى الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتح حسابات بالبنوك، إذ إنّ بعض الإعاقات كفقدان البصر، قد تحرم الشخص من الحصول على حساب.

ويقدم البنك الأهلي حساباته المختلفة سواء جارية أو توفير لكل الأشخاص على حد السواء، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الطبيعيين بالكامل، بنفس الإجراءات والمستندات والخطوات.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مميزات فتح حساب في البنك الأهلي، والخطوات والمستندات المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لفتح حساب في البنك.

مميزات فتح حساب في البنك الأهلي

سهولة عملية السحب والإيداع بحرية شديدة من وإلى الرصيد في أي وقت.

فتح حساب مشترك لأكثر من شخص، أي لمجموعة من الأشخاص.

يمكن لصاحب الحساب استخدام دفتر الشيكات لتنظيم المعاملات البنكية في الحساب.

يمكن للعميل الحصول على خصومات في بطاقة السحب والشراء في المحلات التجارية المختلفة.

يمكن للعميل أن يحصل على كشف حساب بشكل دوري لمدة محددة وفقًا لرغبة العميل.

فتح حساب جاري

الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه مصري.

الحساب متاح للأشخاص المصريين الطبيعين والأطفال القصر.

مميزات فتح حساب جاري.

الحصول على دفتر شيكات.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

إمكانية جعل الحساب مشترك مع آخرين.

الحصول على بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص شرط تكون سارية أو جواز السفر.

شهادة الميلاد للقصر.

فتح حساب التوفير

هناك عدة أنواع من حسابات التوفير المقدمة من البنك الأهلي وهي كالآتي:

حساب التوفير العادي

الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه مصري.

الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

سعر العائد الشهري 4.75% شهريًا.

أو 4.85% ربع سنوي.

5% للنصف سنوي.

5.25% للسنوي.

المستندات المطلوبة

نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص شرط تكون سارية أو جواز السفر.

شهادة الميلاد للقصر.

حساب توفير المستقبل

الحساب متاح للعملاء من عمر 16 إلى 50 عاما.

الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه مصري.

الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

سعر العائد 4.75% شهريا.

سعر العائد 4.8% ربع سنوي.

سعر العائد 4.85% نصف سنوي.

سعر العائد 5% سنوي.

المستندات المطلوبة

نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص شرط أن تكون سارية أو جواز السفر.