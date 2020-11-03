استعدادات مكثفة لتجهيز لجان الانتخابات في جنوب سيناء

أجرى المحاسب فوزي همام، مساعد محافظ جنوب سيناء لشؤون المحليات، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة تجهيزات لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة رأس سدر، والوقوف على جاهزية المقار قبيل عملية الاقتراع.

وشدّد على تضافر جهود جميع الجهات والهيئات ذات الصلة، لظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق خلال انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها يوم السبت والأحد المقبلين ضمن المرحلة الثانية، وأوضح أن مدينة رأس سدر تضم لجنتين إحداها بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.

من جهة أخرى، تفقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، اللجنة الانتخابية بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية بمدينة نويبع، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الناخبين.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بالمحافظة، بمتابعة اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في العملية الانتخابية، والالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد على ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية التي تم إعدادها بواسطة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وأن تتضمن كافة التفاصيل والمهام لمختلف الجهات مع التأكيد على أن تلك التوجيهات تأتي تماشياً مع اهتمام القيادة السياسية بإتمام الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب فى إطار كامل الالتزام والحيادية وتعظيم المشاركة للناخبين من منطلق الحس الوطني والالتزام بالمشاركة السياسية.