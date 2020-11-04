الموافقة على 39 "طلب تقنين" لواضعي اليد على أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 62 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.

وخلال الاجتماع، الذي جرى عقده اليوم، ناقش الحضور 54 ملفًا (طلبات جديدة وتظلمات)، وتم قبول تظلم واحد، والموافقة على 39 طلبًا، تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2125 طلبًا للتقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 852 عقداً، وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي السياق ذاته، وصل العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة على مخالفات البناء 110 آلاف و420 طلبا حتى اليوم، حيث تقدًم اليوم الأربعاء، 480 مواطنا بطلبات تصالح، بواقع 83 طلبا ببني سويف، و85 طلبا بناصر، و218 بالواسطى، و30 طلباً في مركز ببا، و14 طلباً باهناسيا، و15 طلباً بسمسطا، و35 طلباً بالفشن.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وشدد "غنيم" على استمرار العمل في المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً حتى نهاية الشهر الجاري.