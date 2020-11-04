إنتاج سبتمبر.. ضبط 58 طن أرز تمويني بـ"الدود" في بني سويف

أسفرت حملة لمكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية، جنوب محافظة بني سويف، بالتعاون مع إدارة التموين، اليوم الأربعاء، عن ضبط كمية كبيرة من الأرز التمويني، تصل إلى 58 طناً، يحتوي على "سوس" و"دود"، رغم أن العبوات مدون عليها أن تاريخ الإنتاج يعود إلى شهر سبتمبر 2020، أي قبل أقل من شهرين.

وأثناء قيام فريق مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية، بإشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة أمنية أبو جبل، مدير إدارة الطب الوقائي، بالتعاون مع إدارة التموين بالفشن، بإشراف وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين، بفحص عينات من الأرز التمويني المعبأ، داخل مخزن للسلع الغذائية، تبين وجود تغير في لونه وخواصه الطبيعية، كما تم العثور على "سوس" و"دود" داخل العبوات.

وتبين من معاينة اللجنة، التي قادها "محمد محمود"، مراقب أول أغذية، و"محمد عبد القادر"، مفتش أغذية بإدارة الفشن الصحية، أن كميات الأرز المتواجدة بالمخزن مدون عليها تاريخ إنتاج سبتمبر 2020، قادمة من أحد المصانع بمحافظة الوجه البحري، وتقدر بـ58 طن معبأة.

كما تبين من أعمال اللجنة، التي شاركت بها إدارة تموين الفشن، بحضور كل من "محمد صبرة"، و"محمد فاروق"، و"محمد جابر"، تغير في الخواص الطبيعية للأرز، ما يهدد بفقدانه صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وكشف مصدر بمديرية الصحة أن الإجراء الطبيعي المتخذ في تلك الوقائع هو تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.