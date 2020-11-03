رئيس جامعة بني سويف يتابع التوقيع ببصمة الوجه: "التزموا بالإجراءات"

تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمقر توقيع العاملين بالجامعة للحضور والانصراف ببصمة الوجه، ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ودار حوار بين رئيس الجامعة وعدد من العاملين، مؤكداً لهم أن الجامعة قامت بتوفير عدد من أجهزة البصمة في أماكن متفرقة داخل الجامعة، منعاً للتزاحم أثناء توقيع الحضور الانصراف، ومشدداً عليهم بضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم في الجامعة، حرصاً على سلامتهم من فيروس "كورونا"، وتنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية.

كما شملت الجولة التفقدية لرئيس جامعة بني سويف الحرم الجامعي، تابع خلالها توافر كافة التسهيلات للطلاب، وتذليل كافة العقبات لهم، مؤكداً أنه مستعد دائماً لسماع أفكارهم ومقترحاتهم، ومتمنياً لهم النجاح والتفوق خلال دراستهم، وموجهاً إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأكد "حسن"، في تصريحاته اليوم الثلاثاء، أن جولاته، التي تشمل كافة المنشآت داخل الجامعة، الهدف منها متابعة سير العمل، ورصد أي سلبيات، وإيجاد الحلول لها، وتذليل كافة العقبات.

وكان رئيس جامعة بني سويف قد وجه، في وقت سابق، بعمل منحدرات في مداخل مباني القاعات والمدرجات، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حفاظاً على سلامتهم، وتسهيلاً لدخولهم وخروجهم من المبنى، كما تفقد وحدة السيارات، للوقوف على مدى سير العمل بها، بالإضافة إلى تفقد كليات الفنون التطبيقية والسياسة والاقتصاد، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وانتظام أعضاء الهيئات التدريسية.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 189، على تنظيم ملتقى توظيفي لخريجي كلية التربية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، بحيث يتم دعوة المعنيين بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمدارس الخاصة ورجال الأعمال لحضور الملتقى.

وأكد على أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، وأنها تبذل جهوداً مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال عقد ملتقيات توظيف بصفة دورية، لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل، ولإتاحة فرص حقيقية أمام الشباب الجاد.