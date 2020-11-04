محافظ بني سويف يبحث سبل التعاون مع "يونيدو" في مجال التصنيع الزراعي

بحث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعزيز سبل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" باعتبارها أحد أهم الشركاء المعنيين بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على الصعيد الدولي، من خلال العمل على تعظيم التعاون والاستفادة من إمكانات وخبرات المنظمة في تنفيذ الإستراتيجية التنموية للمحافظة، والتي من أهم ركائزها تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والميزات النسبية في إطار ومحدادات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى عقده "n line " اليوم بين المحافظ ونائبه الدكتور عاصم سلامة، وعدد من أعضاء المنظمة، واستعرض الاجتماع تفاصيل إستراتجية التنمية الزراعية داخل المحافظة، والتأكيد على أن التنمية الزراعية تمثل محورا أساسيا بالخطة التنموية التي تتبناها المحافظة في الفترة الحالية ضمن رؤية مصر 2030، فبني سويف لديها الموارد والمقومات التنافسية التي تمكنها من تحقيق التنمية في قطاعات الزراعة والصناعة، ولا سيما وأنها محافظة زراعية في المقام الأول، وتمتلك ميزات تنافسية في المجال خاصة في زراعة النباتات الطبية والعطرية لأن حوالي 40% من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية من المحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى المقومات الصناعية بالمحافظة من شبكة طرق مميزة جعلت من بني سويف محافظة محورية وتتمتع بآفاق نحو الموانئ، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز، بجانب توافر الطاقة الكهربائية، والأيدي العاملة، وغيرها من المقومات والموارد التي تعتبر عوامل محفزة ومشجعة لجذب الاستثمار وفق ضوابط وأهداف التنمية المستدامة بيئيا.

وناقش الاجتماع أهم الخطوات العملية التي تم تنفيذها في مجال التنمية الزراعية والصناعية، والتي كان أبرزها السعي لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية، تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية بجانب منطقة لوجستية وميناء جاف، حيث وجه رئيس الوزراء مؤخرا غلى سرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها، وتم إبراز الأطر العامة والركائز التنموية التي يعتمد المشروع، ومن أهمها الالتزام بمعايير التنمية المستدامة، خاصة وأن الطلب العالمي على هذا النوع من النباتات يشترط الزراعة الأورجانيك.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو(UNIDO) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة التنافسية المستدامة بيئيا لها دور حاسم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية.