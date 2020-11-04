شعبة السياحة بجنوب سيناء تشكل لجانا لحل مشاكل الأنشطة السياحية

أعلنت شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية في جنوب سيناء، الانتهاء من تشكيل 3 لجان للأنشطة السياحية بالشعبة، بهدف السعي لحل المشاكل التي تواجه القطاع السياحي بالمحافظة.

وقال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق، في تصريح له، اليوم، إن الغرفة شكلت لجان "الغوص والأنشطة البحرية، ولجنة سياحة السفاري والمخيمات، ولجنة شركات السياحة ومكاتب رحلات السفاري" للتواصل مع أعضاء الشعبة، وتحديد الأعضاء المتطوعين للعمل باللجان.

وأضاف أنه جرى مخاطبة السجل التجاري لإفادة الغرفة بجميع الشركات المسجلة بالسجل التجاري بجنوب سيناء، التي تمارس أنشطة شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية، لحصرها وإنشاء قاعدة بيانات، إضافة إلى حصر الشركات المشتركة بالشعبة التي سددت الاشتراك لتقديمها للجهات المعنية بغرض تسهيل أعمال أعضاء الشعبة أمام الجهات المختصة.

وأوضح أن الشعبة نظمت اجتماعًا مع بعض أصحاب مكاتب الرحلات لبيان المعوقات التي تواجههم لتقنين أوضاعهم، تمهيدًا لحلها، كما تقدمت الشعبة بطلب عروض من شركات التأمين الطبي، لعمل وثائق تأمين طبي، وتأمين على الحياة، واستخراج معاش للأعضاء المشتركين والمسددين لرسوم اشتراك الشعبة.

وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، ومجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان، لتعزيز العلاقات والتعاون وعرض فرص الاستثمار بين أعضاء الغرفتين.