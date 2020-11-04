إنفوجراف.. "الصحة" توضح الطريقة الصحيحة لتنظيف الكمامة القماش

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ما وصفه بـ"الطريقة الصحيحة لتنظيف الكمامة القماش"، مرفقاً إياه بـ"هاشتاج".. "ارتدي الكمامة"، وهو "الهاشتاج" الداعي إلى ارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ونشر "مجاهد"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إنفوجراف" حول "تنظيف الكمامة".

وقال: "يتم غسل الكمامة القماش بالطريقة العادية المتبعة مع الملابس، ويتم استخدام مطهر الكلور المنزلي، مع التأكيد على تجفيفها في الهواء الطبيعي، وتعريضها لأشعة الشمس ثم كيها".

وأرفق "مجاهد"، في "الإنفو جراف"، صوراً توضح كيفية "التنظيف"، حيث يتم خلع الكمامة من جانبيها عبر الحامل الذي يعلقها بالجسم، ثم يتم غسلها في درجة حرارة 70 درجة سليزيوس، ثم تعليقها أمام الشمس، وكويها ثم إعادة ارتدائها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ومن بينها ارتداء الكمامات، وتفعيل سياسة التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة تطبيق غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

كانت مصادر حكومية، قد أكدت، أن قيمة الغرامة التي حددها سابقا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لا تزال سارية حتى الآن، وأنه وجه اليوم بالتشديد فقط في تطبيقها على أرض الواقع.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنه وفق القرارات المتعاقبة لرئيس الوزراء لمواجهة أزمة كورونا؛ فإن عقوبة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المقررة لذلك، تصل لـ4 آلاف جنيه، موضحة أن قرارات رئيس الوزراء لم تحدد قيمة محددة لـ"غرامة الكمامات"، إلا أنها حددت حدها الأقصى بما لا يُجاوز 4 آلاف جنيه.

وحسب القرارات المتعاقبة لرئيس الوزراء، لمواجهة كورونا؛ فإن ارتداء الكمامات إجباري للعاملين والمترددين على جميع الأسواق، والمحال، والمنشآت الحكومية، والخاصة، والبنوك، وأثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، وهي المنشآت التي لا يزال تطبيق الغرامة على عدم ارتداء "الكمامات" فيها سارية.