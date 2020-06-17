توزيع ألف كمامة قماش لعمال النظافة بمدن الطور وشرم الشيخ مجانًا

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، رؤساء المدن بتوزيع 1000 كمامة قماش لعمال النظافة بمدن طور سيناء وشرم الشيخ مجانًا، حرصًا من المحافظة على صحة وسلامة العمال والمواطنين، أضافة إلى 10 آلاف كمامة و300 خوذة زجاجية، على العاملين بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن خاصة الذين يلتقون بالمواطنين، وذلك في إطار إتباع كافة الاجراءات الوقائية للحماية ومواجهه فيروس " كورونا " المستجد.

وقدم المحافظ خلال انعقاد المجلس التنفيذي الشكر للجهات المساهمة، والمجتمع المدني الذين ساهموا في دعم المحافظة بوسائل الحماية من فيروس " كورونا "، بالإضافة لما وفرته المحافظة بجهودها الذاتية بدون تحميل أي أعباء لميزانية الدولة.

كما اشاد المحافظ بمجهودات العاملين بالديوان العام بقيادة اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، وأكد على ضرورة نقل الخبرات للقيادات والكوادر الجديدة، كخطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية واختيار القيادات و الكوادر المناسبة لتطوير الدولة والنهوض الإداري بها، مع الاستعانة بالكوادر ذات الخبرات الكبيرة.