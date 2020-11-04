عالم أزهري: بعض الناس لديهم فهم خاطئ عن صلاة الاستخارة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن بعض الناس لديها مفهوم خاطئ عن صلاة الاستخارة، وهي أنهم سيرون رؤية أو يشعرون بأمر ما قد يحدث لهم.

وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على شاشة "dmc": "صلاة الاستخارة هي إنك تحرك من اختيارك وحولك وقوتك، إلى حول واختيار وقوة الله".

من ناحية أخرى، أكد الشيخ خالد الجندي، أن الدنيا مضمونة من عند الله سواء الرزق أو العمل فكل ما على الإنسان هو السعي والعمل بالأسباب فقط، "اجتهاد أي إنسان فيما ضمن له والتقصير فيما طلب منك دليل على ضياع البصيرة، فلابد للفرد أن يسعى ويترك الأمر لله، ويقوم بالمطلوب منه لكي يضمن الأخرة وهي العمل الصالح والطاعات".