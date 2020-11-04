خبير استراتيجي: ترامب بدأ يعترف بتغير الأصوات لصالح بايدن

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ترامب بدأ يعترف في الساعات الأخيرة بالتغير الواضح في التصويت لصالح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، واستمرار فرز الأصوات بالبريد قد تكون حاسمة بالنسبة لبايدن، وتهدم فرص ترامب بالانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التصويت بالبريد أمر سيؤثر في نتيجة الانتخابات الأمريكية، حيث يوجد 60 مليون مواطن صوتوا بالبريد، وهذا رقم كبير في الانتخابات، ويحتاج وقت طويل في الفرز، وهناك بعض التقديرات تشير إلى الاستمرار حتى يوم الجمعة في الفرز.

وتابع أنه تفاجئ من تصويت فلوريدا حيث كان يتوقع أن تكون ضد ترامب، ولكن وجد الكثير صوتوا إلى صالح ترامب في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ولاية ميتشجن قد تكون بها مفاجأة في الفترة المقبلة، باقي الولايات كان يتوقع أن تكون أصواتها مثلما حدثت.

وأشار إلى أن هناك تجهيز بفكرة الاعتراف بالهزيمة من جانب دونالد ترامب، حيث إن الساعات المقبلة قد تشهد إحباط كبير بين أنصار دونالد ترامب.

بايدن صرح من قبل أن الجنرالات في الجيش لا يحبون دونالد ترامب، وكان يلمح أنه إذا حدث أي مشكلة من جانب دونالد ترامب والخروج من البيت الأبيض بعد هزيمته الجيش سيتولى المسألة، لافتًا إلى أن دخول الجيش في أمر الانتخابات مسألة خطيرة ولم تحدث من قبل ولذلك الأمر خطير بشكل كبير.

وتوقع أن تحدث بعض حوادث العنف في بعض الولايات في أمريكا خلال الفترة المقبلة بعد إعلان نتيجة الانتخابات، خاصة الولايات المتواجدة في الغرب، خاصة أن نتائج الانتخابات في أمريكا تاريخيًا تمر بأن المرشح الخاسر يعلن أنه خسر ويعلن التسليم بنتيجة الانتخابات.